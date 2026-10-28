Iz menadžmenta su “Vijestima” potvrdili da je inicijativa podnijeta, ali nisu precizirali koje konkretne navode novinara smatraju spornim, uz obrazloženje da ne žele da utiču na rad Etičkog odbora.

Izvor: facebook/boris raonić

Generalni direktor Radio-televizije Crne Gore (RTCG) Boris Raonić podnio je Etičkom odboru Javnog servisa inicijativu za ispitivanje da li je novinar Časlav Vujotić eventualno povrijedio Etički kodeks, kroz autorske tekstove i objave na društvenim mrežama, u kojima je kritikovao rad rukovodstva te medijske kuće, pišu Vijesti.

To je juče saopštila Sindikalna organizacija Javni radio-difuzni servis RTCG, koju potpisuje predsjednica Danijela Popović.

Iz menadžmenta su “Vijestima” potvrdili da je inicijativa podnijeta, ali nisu precizirali koje konkretne navode novinara smatraju spornim, uz obrazloženje da ne žele da utiču na rad Etičkog odbora.

Vujotić, međutim, tvrdi da Raonić pokušava da spriječi kritike na svoj račun, navodeći da ga je generalni direktor i ranije prijavljivao i tužilaštvu i to zbog aktivnosti u sindikalnoj Vajber grupi.

U inicijativi, u koju su “Vijesti” imale uvid, pored ostalog, navodi se da su povod Vujotićevi tekstovi i objave u periodu od 2024. do 2026, objavljivani na više portala privatnih medija, ali i na društvenim mrežama. Raonić je od Etičkog odbora zatražio da ispita da li je Vujotić prekršio odredbu kodeksa, koji se odnosi na profesionalnost, odmjerenost javnog nastupa i razlikovanje činjenica od vrednosnih sudova, kao i onih koje se tiču poštovanja poslovnih i programskih interesa, položaja i društvenog ugleda RTCG-a,... U inicijativi se navodi i da osnov za ispitivanje “nije samo kritički odnos autora prema RTCG-u ili njegovom rukovodstvu”, već potreba da se utvrdi da li njegovi navodi predstavljaju činjenično neutemeljene tvrdnje, neprofesionalno postupanje, neovlašćeno objavljivanje povjerljivih informacija ili drugi oblik ponašanja suprotan kodeksu. Predloženo je da Etički odbor razmotri dostavljene tekstove i prateću dokumentaciju, a da, ukoliko utvrdi povredu Kodeksa, svoj nalaz dostavi nadležnom organu radi daljeg postupanja.

Prema Etičkom kodeksu RTCG-a, postupak zbog eventualne povrede njegovih odredaba pokreće se prijavom Etičkom odboru, koji čine po dva predstavnika menadžmenta i Savjeta RTCG, dva predstavnika reprezentativnih sindikata i jedan nezavisni član. Ukoliko Etički odbor utvrdi povredu kodeksa, njegov nalaz može biti osnov za pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti zaposlenog zbog teže povrede radne obaveze, prenose Vijesti.

Odgovarajući na pitanja “Vijesti” zbog čega je pokrenut postupak, koje Vujotićeve tvrdnje menadžment smatra neutemeljenim ili štetnim po ugled RTCG-a, kao i da li bi eventualno utvrđena povreda Kodeksa mogla dovesti do disciplinskih sankcija, iz Javnog servisa su poručili da ne žele da prejudiciraju odluku Etičkog odbora.

“Tačno je da je upućena inicijativa Etičkom odboru radi razmatranja usklađenosti određenih javnih istupanja zaposlenog, g-dina Časlava Vujotića, sa Etičkim kodeksom RTCG-a”, saopštila je Služba za odnose s javnošću.

Naglasili su da podnošenje inicijative ne znači da je odgovornost novinara utvrđena.

“Kao što Vam je vjerovatno poznato, ocjenu navoda i materijala dostavljenih uz inicijativu treba da utvrdi Etički odbor, pa menadžment RTCG niti može niti želi da prejudicira njegovo izjašnjenje. Takođe, RTCG ne smatra da treba da pojedinačne navode razmatra putem medija, a sve u cilju da se na bilo koji način ne umiješa u rad Etičkog odbora”, naveli su.

Dodali su da iz istog razloga neće iznositi pretpostavke o eventualnim daljim postupcima ili njihovim ishodima.

Iz RTCG-a nisu konkretno odgovorili ni na pitanje da li menadžment tvrdi da je Vujotić neovlašćeno objavljivao povjerljive podatke i, ukoliko jeste, o kojim je informacijama riječ.

Vujotić je “Vijestima” kazao da je za inicijativu saznao od Sindikata, a ne od svojih nadređenih, te da mu niko nije uručio bilo kakvu opomenu, poziv ili prijavu.

“Ali zato me jeste sam Raonić, kao i sad, već jednom prijavio tužilaštvu i slao na policijsko ispitivanje. Zato što sam u sindikalnoj Vajber grupi podijelio javni dokument kojim se kolegi daje dodatak na platu za neki, po meni, smiješni ekstra angažman”, rekao je Vujotić, ocjenjujući da je cilj te prijave bio je da se onemogući rasprava zaposlenih o zakonitosti pojedinih odluka rukovodstva...

“Konsultacije u radničkoj zatvorenoj grupi o tome je li nešto protivzakonito je htio spriječiti. Prijavom htio blokirati tamošnje moje sindikalno djelovanje. Ali, zamislite, tužilac nije priveo njega nego mene. Postoje tajne veze očito, biće to kad tad razjašnjeno”, kazao je Vujotić.

On smatra da je i nova inicijativa pokušaj da se, pozivanjem na Etički kodeks, spriječi javno iznošenje kritika na račun rukovodstva RTCG.

“Štos je da nikad nije demantovao to što pišem. Nema argumente. Pokušava spriječiti kritiku famoznim kodeksom. Spočitava meni kontra-etičko djelovanje iako su tekstovi o njegovom činjenju i nedjelima njegove ekipe. Cirkus. Izvještavajući o kriminalu, ispašću ja kriminalac”, poručio je Vujotić.

Podgorički Osnovni sud poništio je nedavno kao nezakonit aneks ugovora o radu kojim je Vujotić u decembru 2023. godine premješten iz Radija Crne Gore u Televiziju Crne Gore, ocijenivši da Javni servis nije naveo konkretne i objektivne razloge za takvu odluku. Presudom od 16. oktobra, RTCG je obavezan da Vujotića rasporedi na poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanju i sposobnostima, u roku od osam dana od pravosnažnosti presude. Vujotić je prije tri godine premješten sa mjesta urednika emisije u Radiju na istoimeno radno mjesto u Parlamentarnom programu TVCG, uz smanjenje koeficijenta zarade sa 9,5 na 9,4. RTCG je premještaj pravdao potrebama procesa rada i boljeg funkcionisanja Parlamentarnog programa, ali je sud utvrdio da nisu obrazložene konkretne okolnosti koje su zahtijevale takvu odluku...

Sindikat zaposlenih RTCG-a iznenenadila je inicijativa koja se odnosi na Vujotića. Iz te organizacije “Vijestima” je rečeno da je trebalo da se radi na izmjenama teksta Etičkog kodeksa, zbog čega je prije pola godine formirana i komisija koja će unaprijediti taj tekst, javljaju Vijesti.

“Ova komisija od svog osnivanja nije zasjedala, kao ni Etički odbor, pa se od nas, izgleda, očekuje da postupamo po dokumentu koji je usvojen 20. 11. 2024. godine. Prema našem mišljenju riječ je o dokumentu koji je represivan, pa se na njemu mora temeljno poraditi prije nego što počnemo sa njegovom primjenom”, kazali su.

Umjesto da stavlja u fokus profesionalne standarde, misiju Javnog servisa i odgovornost prema građanima, poručuju iz Sindikata, Etički kodeks je opterećen zabranama i restriktivnim formulacijama kao i pitanjima koja su regulisana Zakonom o radu i drugim pravnim aktima.

“Posebno su sporne odredbe prema kojima se kršenje Kodeksa može tretirati kao teža povreda radne obaveze, pa se Etički kodeks može koristiti kao novi instrument za disciplinovanje zaposlenih u Javnom servisu u kojem se već godinama na razne načine kažnjava bilo kakva različitost mišljenja, a posebno sindikalni aktivizam. Naglašavamo da Etički kodeks treba da jača profesionalnu odgovornost i povjerenje javnosti, a ne da služi za kažnjavanje zaposlenih, pa smo kategorički protiv učešća u progonu zaposlenih u novom formatu”, zaključili su.