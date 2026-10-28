Vanredna Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) koja je bila zakazana za juče, nije održana jer se na sjednici nije pojavio predstavnik države koja je sa 98,63 odsto većinski vlasnik ove najveće energetske kompanije, zbog čega nije bilo kvoruma.

Izvor: Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa

To je zvanično potvrđeno Pobjedi iz EPCG, uz napomenu da će akcionari i javnost biti blagovremeno obaviješteni o daljim koracima.

Na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara EPCG koju je predsjednik Odbora direktora Milutin Đukanović početkom oktobra sazvao za juče, trebalo je da budu imenovana tri zamjenika direktora, odnosno jedan zamjenik generalnog i po jedan zamjenik dva izvršna direktora EPCG, piše Pobjeda.

Da Vlada nije ni opunomoćila predstavnika državnog kapitala za učešće na jučerašnjoj Skupštini akcionara proizilazi iz odgovora ministra energetike i rudarstva Admira Šahmanovića Pobjedi. Na posljednjih nekoliko sjednica Skupštine državne interese je zastupao državni sekretar u Ministarstva energetike i rudarstva Dino Tutundžić.

Šahmanović objašnjava da su dokumentaciju za Skupštinu akcionara EPCG proslijedili Ministarstvu finansija (MF) na mišljenje, imajući u vidu značaj predloženih odluka i njihove moguće finansijske efekte.

“Mišljenje Ministarstva finansija još nijesmo dobili, ali naglašavamo da je to samo jedan od koraka u postupku koji prethodi donošenju odluka. Ministarstvo energetike i rudarstva ima obavezu da pažljivo analizira i razmotri predložene tačke dnevnog reda i njihove posljedice, prije nego što zauzme konačan stav i predloži Vladi imenovanje predstavnika za Skupštinu akcionara”, kazao je Šahmanović.

On ukazuje da samo zakazivanje Skupštine ne može biti razlog za preskakanje potrebnih procedura ili donošenje odluka prije nego se sagledaju sve činjenice, javlja Pobjeda.

“Posebno kada je riječ o pitanjima koja se tiču interesa države”, naglasio je Šahmanović.

Za angažovanje dodatnog menadžerskog kadra, kako proizilazi iz obavještenja o sazivanju Skupštine koje potpisuje Đukanović, odlučili su se nakon što su „kroz izuzetno složen i obiman proces rada prepoznali potrebu za imenovanjem tri zamjenika direktora“. U skladu sa tim na dnevnom redu je bila i izmjena Statuta i Politike naknada, koji su izglasani na Skupštini akcionara 15. juna radi usklađivanja sa izmjenama Zakona o privrednim društvima.

“Statutarno definisanje zamjenika generalnog i dva izvršna direktora podrazumijeva njihovo prepoznavanje kroz Politiku naknada, budući da se na zamjenike primjenjuju odredbe koje važe za članove organa upravljanja”, stajalo je u obavještenju o sazivanju sjednice, prenosi Pobjeda.

Planirana je i korekcija Statuta u dijelu koji se odnose na ovlašćenja u vezi sa trgovinom električne energije.

Na konstitutivnoj sjednici novoimenovanog odbora direktora EPCG krajem jula za predsjednika je ponovo izabran Đukanović, a za generalnog direktora dotadašnji izvršni Zdravko Dragaš. Pored njih dvojice, u bordu su i Jelena Anđelić, Neven Gošović i Irfan Husović kao neizvršni direktori Nikola Madžgalj, kao izvršni direktor i Rilinda Đonbaljaj Gerguri kao nezavisna direktorica.