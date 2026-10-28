U južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, uz prolaznu promjenljivu oblačnost.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, uz prolaznu promjenljivu oblačnost. Na sjeveru tokom većeg dijela dana povećana oblačnost i uglavnom suvo vrijeme ili uz rijetku pojavu kratkotrajno slabih padavina. Vjetar mjestimično i povremeno umjeren do pojačan, u južnim i centralnim oblastima ponegdje kratkotrajno na udare i jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 13, najviša dnevna od 6 do 22 stepena.

Podgorica: Pretežno sunčano, povremeno uz slabu i umjerenu oblačnosti. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima kratkotrajno na udare i jak, pretežno sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna oko 20 stepeni.