Dizel će od ponoći poskupljati za cent, dok će obje vrste benzina biti jeftinije.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od ponoći dizel poskupiti za cent, dok će obje vreste benzina pojeftiniti.

Kako su naveli, cijena Eurosupera 98 po litru koštaće 1,85 eura, što je za cent jeftinije.

“Cijena Eurosupera 95 pojeftiniće za dva centa i koštaće 1,81 eura po litru”, naveli su.

Litar eurodizela poskupiće za cent i koštaće 1,98 eura.

Za cent će poskupiti i lož ulje, pa će cijena po litru biti 2,02 eura.