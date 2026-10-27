U južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, mjestimično uz slabu do umjerenu oblačnost.

U južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, mjestimično uz slabu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa slabim padavinama, kiša, u višim planinskim oblastima povremeno i susnježica i snijeg. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, u južnim i centralnim oblastima ponegdje kratkotrajno na udare i jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 13, najviša dnevna od 3 do 21 stepen.