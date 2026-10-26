Termoelektrana Pljevlja posljednjeg dana ovog mjeseca privremeno će obustaviti proizvodnju električne energije zbog redovne, takozvane zimske njege postrojenja, odnosno pripreme za rad u zimskim uslovima.

Izvor: Facebook/Institut SIGURNOST

U kompaniji su zadovoljni ovogodišnjim proizvodnim rezultatima.

Dobar rad pljevaljske Termoelektrane proteklih mjeseci i isporuka planiranih količina električne energije doprinijeli su stabilnosti crnogorskog energetskog sektora. Da bi se u istom ritmu nastavilo i u narednom periodu, biće neophodna zimska njega postrojenja.

U Termoelektrani su, kako piše RTCG, predvidjeli da se to obavi u prvoj polovini novembra, kaže izvršni direktor Ivan Starovlah.

,,U tom periodu biće izvršeni inspekcijski pregledi i saniraćemo sve nedostatke koje su naši inženjeri evidentirali u prethodnom periodu. Mi, kao društveno odgovorna kompanija, izvršićemo taj zastoj u okviru kojeg ćemo pregledati sve naše sisteme, kako u proizvodnom dijelu, tako i u postrojenjima ekološke rekonstrukcije, postrojenjima za transport pepela, pregledati ventile, kao i sva postrojenja koja se tiču otpadnih voda. Na ovaj način želimo da obezbijedimo da u predstojećem zimskom periodu naš blok radi pouzdano i stabilno", naveo je Starovlah.

Pouzdan i stabilan rad bloka uslovio je i zadovoljavajuće proizvodne rezultate, pa je, prema Starovlahovim riječima, sistemu od početka godine isporučeno više od 1.070.000 megavat-sati električne energije.

,,To je u određenom procentu više od onoga što smo planirali bilancom u odnosu na prethodnu godinu", naveo je on.

Termoelektrana prethodna 2 mjeseca radi u kontinuitetu i stabilno.

,,Do sada smo imali ukupno 42 dana u ovoj godini kada nijesmo radili, a u ostalim danima Termoelektrana je radila nesmetano i u svom kapacitetu", istakao je Starovlah.

U energetskoj kompaniji zadovoljni su i efikasnijim funkcionisanjem sistema za odsumporavanje i denitrifikaciju, što, kako navode, pozitivno utiče na kvalitet vazduha u najsjevernijoj, ali po brojnim parametrima i najzagađenijoj crnogorskoj opštini.