U južnim i centralnim oblastima sunčano.

U južnim i centralnim oblastima sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za rijetku pojavu slabe kratkotrajne kiše u prvom dijelu dana i duže periode sunčanog vremena u drugom. Vjetar slab do umjeren, u južnim i centralnim oblastima mjestimično jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 15, najviša dnevna od 7 do 23 stepena.