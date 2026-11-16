Pretežno oblačno sa povremenom kišom.
Pretežno oblačno sa povremenom kišom u većem dijelu Crne Gore. Intenzivnije padavine se očekuju u drugom dijelu dana, uz uslove za lokalnu pojavu pljuskova i grmljavine u južnim i centralnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, poslijepodne ponegdje i jak, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 7 do 18 stepeni.
Podgorica: Pretežno oblačno sa povremenom kišom, i uslovima za pljuskove i grmljavinu tokom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna oko 16 stepeni.