Pretežno oblačno sa povremenom kišom.

Pretežno oblačno sa povremenom kišom u većem dijelu Crne Gore. Intenzivnije padavine se očekuju u drugom dijelu dana, uz uslove za lokalnu pojavu pljuskova i grmljavine u južnim i centralnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, poslijepodne ponegdje i jak, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 7 do 18 stepeni.