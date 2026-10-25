U južnim i centralnim oblastima u jutarnjim časovima je još ponegdje moguća kiša.

Izvor: MONDO

Tokom dana u ovim oblastima se očekuje postepeno razvedravanje. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u drugom dijelu dana. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 14, najviša dnevna od 10 do 21 stepen.

Podgorica: U ranim jutarnjim časovima uz povećanu oblačnost moguća kiša. Tokom dana razvedravanje. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna oko 20 stepeni.