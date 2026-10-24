Tokom dana često prisustvo visoke oblačnosti.

U večernjim satima naoblačenje koje će usloviti mjestimično kišu ili pljusak i grmljavinu, prvo u zapadnim i jugozapadnim predjelima, a tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 14, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.