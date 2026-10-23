U Crnoj Gori fanas se očekuje slabo do umjereno oblačno vrijeme, uz duže sunčane periode i uglavnom bez padavina.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na sjeveru zemlje tokom prijepodneva moguća je pojava magle ili niskih oblaka.

Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljivog smjera, dok se na jugoistoku u jutarnjim satima očekuje umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od tri do 16 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 13 do 23 stepena.