Hljeb i pašteta godinama su omiljeni dio doručka i užine, ali to ne znači da svaki obrok mora izgledati isto. Dovoljno je samo malo promijeniti ritam i posegnuti za izraženijim, pikantnijim ukusom kako bi dobro poznata kombinacija dobila sasvim nov karakter.

Izvor: Argeta

Tu na scenu stupa omiljena Argeta Pikant, ali i veliki novitet na tržištu - Argeta Ekstra Pikant!

Izvor: Argeta







Da li ste znali da ljutina zapravo nije ukus koji detektuju naši receptori, već reakcija na molekul po imenu kapsaicin? On aktivira receptore za toplotu i bol na jeziku, zbog čega mozak vjeruje da su usta doslovno „u plamenu”. Kao odgovor na taj blagi alarm, mozak počinje da luči hormone sreće i zadovoljstva. Upravo u toj prirodnoj reakciji leži tajna zašto mnogi uživaju u ljutoj hrani i osjećaju poseban polet sa svakim pikantnim zalogajem!

Izvor: Argeta



Za prave ljubitelje ovakvih ljutih ukusa, Argeta sada nudi izbor između dvije verzije, a razlika zavisi od toga koliko uzbuđenja želite na svom tanjiru.

Argeta Pikant pašteta sa prepoznatljivom kremastom teksturom i dodatkom slatke i čili paprike, zadržava umjerenu, ugodnu začinsku notu. Ako u obroku već imate i druge izražene sastojke poput sira, kiselih krastavaca ili luka, Argeta Pikant je sigurniji izbor jer se savršeno uklapa i donosi potrebnu oštrinu obroku.

Izvor: Argeta



Argeta Ekstra Pikant je stvorena za one koji su čekali nešto još odvažnije! Ovaj novitet sadrži više čili paprike i čak je tri puta ljuća od klasične Pikant verzije, pa je namijenjena onima koji uživaju u baš vrelim zalogajima. U kombinaciji sa jajima, uz svježe povrće, jogurt ili sos u tortilji (gdje mliječna nota ublažava jak ukus), Ekstra Pikant dominira od prvog zalogaja.

Objema je osnova ista: kvalitetni komadi kokošjeg mesa, prirodni začini, kremasta struktura i receptura bez konzervansa, vještačkih boja i pojačivača ukusa – a razlika je samo u intenzitetu.



Dobro poznata Argeta Pikant je tu za one koji traže uravnotežen ljut zalogaj, dok je novi Ekstra Pikant stvoren za prave entuzijaste koji ljuto shvataju ozbiljno.