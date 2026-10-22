Ujutru i uveče lokalno su mogući i pljuskovi sa grmljavinom.

Izvor: Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno, a povremeno i mjestimično se očekuje kiša, naveli su iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Ujutru i uveče lokalno su mogući i pljuskovi sa grmljavinom.

Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju saopštili su da se očekuju i sunčani periodi, naročito u sjevernim predjelima.

Povremeno će duvati umjeren do pojačan južni i jugoistočni vjetar, a tokom noći ponegdje sjeverni.

Jutarnja temperatura od devet do 17, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.

U Podgorici promjenljivo oblačno, povremeno i kiša, tokom noći mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera.