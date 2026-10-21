Umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i grmljavina. Intenzivnije padavine u drugom dijelu dana i tokom noći, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima. Mjestimično se očekuju umjerene do obilne padavine. Na sjeveru tokom prijepodneva uglavnom suvo vrijeme. Vjetar mjestimično umjeren do jak, južnih smjerova. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguć veoma jak vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 13, najviša dnevna od 12 do 21 stepen.

Podgorica: Pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Intenzivniji i izraženiji pljuskovi u drugom dijelu dana i tokom noći. Vjetar južni, tokom dana u pojačanju na umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna do 19 stepeni.