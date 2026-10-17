U južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano.

Na sjeveru, promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinam magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, ujutru ponegdje umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 13, najviša dnevna od 9 do 21 stepen.