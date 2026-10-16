Najviša dnevna temperatura iznosiće od šest do 22 stepena.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

U južnim i centralnim djelovima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano, uz povremenu malu do umjerenu oblačnost, dok se na sjeveru očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, uz mogućnost slabe kiše ponegdje tokom poslijepodneva i noći.

Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju saopšteno je da će vjetar povremeno biti umjeren do pojačan, a tokom noći i jak, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od dva do 16 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od šest do 22 stepena.

U Podgorici se očekuje sunčano vrijeme, uz povremenu malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će povremeno biti umjeren do jak, sjeverni.

Jutarnja temperatura u glavnom gradu biće oko 14 stepeni, dok će najviša dnevna dostići 21 stepen.