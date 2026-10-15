Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od minus jedan do 15 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od devet do 23 stepena.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U južnim i centralnim djelovima Crne Gore danasse očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz povremenu malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Na sjeveru će biti promjenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima.

Prema prognozi Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u jutarnjim satima po kotlinama na sjeveru ponegdje je moguća kratkotrajna magla.

Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno pojačan, pretežno sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od minus jedan do 15 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od devet do 23 stepena.