Predlogom je predviđena naknada do 3.000 eura za postupke u Podgorici (do 80% troškova), do isto toliko i za postupke u drugim opštinama Crne Gore (do 60% troškova), te do 5.000 eura za postupke u inostranstvu (do 50% troškova).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U ime Kluba DPS-a u Skupštini Glavnog grada predali smo u skupštinsku proceduru Predlog odluke o naknadi troškova medicinski potpomognute oplodnje (MPO), kojim predlažemo konkretnu finansijsku podršku parovima koji prolaze kroz ovaj proces, kazala je odbornice DPS-a u Skupštini Glavnog grada Ksenija Aranitović.

"Put do roditeljstva za mnoge parove nije jednostavan. Iza njega često stoje godine neizvjesnosti, brojni medicinski pregledi, pokušaji i emotivni izazovi, uz značajno finansijsko opterećenje", napisala je Aranitović na društvenoj mreži X.

U ime Kluba DPS-a u Skupštini Glavnog grada predali smo u skupštinsku proceduru Predlog odluke o naknadi troškova medicinski potpomognute oplodnje (MPO), kojim predlažemo konkretnu finansijsku podršku parovima koji prolaze kroz ovaj proces.Put do roditeljstva za mnoge parove nije jednostavan. Iza njega često stoje godine neizvjesnosti, brojni medicinski pregledi, pokušaji i emotivni izazovi, uz značajno finansijsko opterećenje.Predlogom je predviđena naknada: do 3.000 € za postupke u Podgorici (do 80% troškova); do 3.000 € za postupke u drugim opštinama Crne Gore (do 60% troškova); do 5.000 € za postupke u inostranstvu (do 50% troškova).Vjerujemo da podrška porodici mora biti više od riječi. Ona se pokazuje konkretnim mjerama koje ljudima olakšavaju put do roditeljstva.Naš cilj je da parovi koji prolaze kroz ovaj proces znaju da nijesu sami i da u svojoj zajednici imaju oslonac❗️ Želja za roditeljstvom zaslužuje razumijevanje, podršku i konkretna djela❗️#irijecjuidjelom — Ksenija Aranitović (@KAranitovic)October 14, 2026

Predlogom je predviđena naknada do 3.000 eura za postupke u Podgorici (do 80% troškova), do isto toliko i za postupke u drugim opštinama Crne Gore (do 60% troškova), te do 5.000 eura za postupke u inostranstvu (do 50% troškova).

"Vjerujemo da podrška porodici mora biti više od riječi. Ona se pokazuje konkretnim mjerama koje ljudima olakšavaju put do roditeljstva. Naš cilj je da parovi koji prolaze kroz ovaj proces znaju da nijesu sami i da u svojoj zajednici imaju oslonac. Želja za roditeljstvom zaslužuje razumijevanje, podršku i konkretna djela", poručila je Aranitović.