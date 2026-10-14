U KCCG još uvijek nemaju procjenu materijalne štete, dok na pitanje povodom nezvaničnih navoda u pojedinim medijima da objekat izgrađen prije 52 godine nikad nije dobio upotrebnu dozvolu ističu da nijesu u posjedu tehničke dokumentacije iz 1974.godine.

Izvor: MONDO/Draga Ivanović

Iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) kazali su za "Dan" da preduzimaju sve neophodne aktivnosti kako bi se zaostali operativni program, zakazan za 9. oktobar, kada je izbio požar u ustanovi, realizovao u najkraćem mogućem roku, dok neki od medicinskih aparata, među kojima je i magnetna rezonanca, čekaju potvrdu servisera o ispravnosti.

U zgradi KCCG je prije pet dana, u jutarnjim časovima, došlo do požara u suterenu glavnog objekta, ispod Poliklinike, koji su vatrogasci brzo lokalizovali, a zbog gustog dima izmješteno Odjeljenje intenzivne njege. Poliklinika, koja je zatvorena istog dana, od ponedjeljka radi u redovnom režimu.

U KCCG još uvijek nemaju procjenu materijalne štete, dok na pitanje povodom nezvaničnih navoda u pojedinim medijima da objekat izgrađen prije 52 godine nikad nije dobio upotrebnu dozvolu ističu da nijesu u posjedu tehničke dokumentacije iz 1974.godine.

,, Objekat KCCG izgrađen je 1974. godine na osnovu do tada izrađene tehničke dokumentacije. Nijesmo u posjedu te dokumentacije, kao ni upotrebne dozvole koja bi mogla biti pribavljena na osnovu takvih akata", kazali su nam iz KCCG.

Prema preliminarnim nalazima tehničkih službi KCCG, pretpostavlja se da je požar izbio na starim elektroinstalacijama u dijelu objekta koji duži vremenski period nije bio u funkciji, a koje datiraju iz perioda izgradnje objekta, piše Dan.

,,Naglašavamo da na predmetne instalacije nijesu bili priključeni medicinski aparati niti druga medicinska oprema. Medicinski aparati koji se nalaze u prostoru zahvaćenom požarom napajaju se električnom energijom preko novih elektroinstalacija, koje, prema preliminarnim nalazima naših tehničkih službi, nijesu bile zahvaćene požarom. Na razvodnim energetskim ormarima koji obezbjeđuju napajanje navedenih medicinskih aparata nijesu uočena vidljiva oštećenja. Takođe, preliminarnim pregledom medicinske opreme u zahvaćenom području i neposrednom okruženju nijesu konstatovana vidljiva oštećenja, niti je utvrđeno da je oprema bila ugrožena vodom tokom gašenja požara", ističu iz KCCG.

U Poliklinici se od ponedjeljka obavljaju svi zakazani pregledi i dijagnostičke procedure, kao i nadoknada propuštenih pregleda. Medicinsko osoblje kontaktira pacijente i obavještava ih o novim terminima, uz ravnomjernu raspodjelu opterećenja ambulanti. Iz KCCG naglašavaju da su sve organizacione jedinice nastavile sa radom u skladu sa raspoloživim uslovima i uz poštovanje propisanih mjera bezbjednosti, kako bi se obezbijedio kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite.

,,U ovom trenutku nadležne službe KCCG rade na utvrđivanju obima materijalne štete i sanaciji prostorija zahvaćenih požarom. Pored neposrednih posledica požara, potrebno je sagledati stanje prostora zahvaćenih dimom, izvršiti detaljne preglede medicinske opreme, utvrditi eventualna oštećenja instalacija i procijeniti troškove sanacije i ponovnog osposobljavanja prostora, za šta je potrebno izvjesno vrijeme. Načelnim pregledom medicinskih aparata, među kojima su dva aparata za magnetnu rezonancu (MR), jedan CT aparat, jedan DEXA aparat i C-luk, nijesu uočena vidljiva oštećenja, niti je utvrđeno da su bili ugroženi vodom tokom gašenja požara. Ipak, njihovo vraćanje u funkciju uslovljeno je pregledom ovlašćenih servisera i potvrdom tehničke ispravnosti i bezbjednosti. Dok se ne završe sve neophodne procjene, ne možemo govoriti o konačnom iznosu štete, niti o njenoj preciznoj strukturi", kazali su iz KCCG.

,,Odjeljenje centralne intenzivne terapije, zbog velike količine dima nakon izbijanja požara, privremeno je bilo izmješteno u druge organizacione jedinice, gdje je pacijentima obezbijeđeno kontinuirano zbrinjavanje. Nakon provjetravanja, detaljnog čišćenja i dezinfekcije svih površina, pacijenti su istog dana vraćeni na Odjeljenje centralne intenzivne terapije, koje je ponovo osposobljeno za redovan rad. Centar za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku radi punim kapacitetom. CT pregledi obavljaju se na dva od tri CT aparata kojima raspolaže KCCG. Aparati iz prostora zahvaćenog požarom biće vraćani u funkciju nakon pregleda ovlašćenih servisera i potvrde da su ispunjeni svi tehnički i bezbjednosni uslovi", saopšteno nam je iz KCCG.

Tokom minulog vikenda nastavljen je operativni program, a svi hitni operativni zahvati, kao i operacije koje su bile započete prije izbijanja požara, uspješno su završeni.

,,Operacije koje su bile zakazane za dan izbijanja požara, a nijesu realizovane zbog nastalih okolnosti, biće raspoređene u skladu sa mogućnostima i medicinskim prioritetima, uz koordinaciju nadležnih klinika i anesteziološkog tima. KCCG preduzima sve neophodne aktivnosti kako bi se zaostali operativni program realizovao u najkraćem mogućem roku, uz očuvanje bezbjednosti pacijenata i kontinuiteta zdravstvene zaštite", ističu iz KCCG, javlja Dan.