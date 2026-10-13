Pretežno sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost

U južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima samo za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak a u sjevernim slab do umjeren. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 17, najviša dnevna od 6 do 23 stepena.