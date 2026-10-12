Aleksandar Anđić imenovan je za direktora Agencije za sajber bezbjednost (ASB) u punom mandatu, nakon što je jednoglasno izabran na sjednici Savjeta Agencije, potvrđeno je iz te institucije, kako javlja Dan.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Primopredaja dužnosti obavljena je danas, kada je Anđić i zvanično preuzeo funkciju od dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Samira Orahovca.

Anđić je do imenovanja obavljao funkciju načelnika Direkcije za vještačku inteligenciju, praćenje međunarodnih programa i projektno planiranje u Ministarstvu javne uprave, a u državnom sistemu radi oko 15 godina.

Agencija za sajber bezbjednost osnovana je u decembru 2024. godine, a do Anđićevog imenovanja nije imala direktora u punom mandatu.