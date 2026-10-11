Tačan uzrok požara u Kliničkom centru Crne Gore i dalje utvrđuju nadležni organi.

Izvor: MONDO

Navode i da preliminarni nalazi tehničkih službi ukazuju na mogućnost da je vatra izbila na starim električnim instalacijama u dijelu objekta koji duže vrijeme nije bio u funkciji.

"Još uvijek se utvrđuje tačan uzrok požara od strane nadležnih organa. Pretpostavlja se da je do požara došlo na starim instalacijama koje opslužuju objekat od vremena njegove izgradnje. Na tim instalacijama nijesu priključeni medicinski aparati i oprema", saopšteno je našem portalu.

Iz KCCG-a pojašnjavaju da se na tim instalacijama nijesu nalazili priključci za medicinske aparate i opremu.

Kako navode, uređaji „C luk“ i „DEXA“, koji su bili instalirani u tom dijelu objekta, napajaju se putem novih instalacija koje izvode ovlašćena i stručna lica.

"Ove instalacije nijesu zahvaćene požarom u prilog čemu govori i činjenica da razvodni energetski ormari u području zahvaćenim požarom koji opslužuju navedene medicinske aparate električnom energijom nijesu imali ni najmanji vid oštećenja", piše u odgovorima.

Iz KCCG-a su demantovali i navode da aparat „C luk“ vrijedi 400.000 eura. Kako su istakli, njegova nabavna vrijednost prije tri godine iznosila je 217.000 eura, prenosi "Pobjeda".

Kako kažu iz Kliničkog centra pregledom medicinske opreme koja se nalazila u području zahvaćenom požarom, kao i u njegovoj neposrednoj blizini, nijesu utvrđena vidljiva oštećenja. Takođe, ističu, oprema nije oštećena ni vodom prilikom gašenja požara.

Iz KCCG-a navode da su sve raspoložive službe zadužene za održavanje sistema angažovane od trenutka izbijanja požara. U saradnji sa servisnim timovima, kako ističu, rade na ponovnom stavljanju u funkciju prostorija i medicinske opreme koje su bile ugrožene.

Klinički centar Crne Gore saopštio je i da je, neposredno nakon okončanja vanredne situacije, u skladu sa planom upravljanja vanrednim situacijama, preduzeo mjere za saniranje posljedica požara i obavijestio javnost o režimu rada kojim je obezbijeđen kontinuitet u pružanju zdravstvenih usluga.