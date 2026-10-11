Planirana gondola trebalo bi da unaprijedi turističku ponudu Herceg Novog i posjetiocima omogući atraktivan pogled na grad i njegovu okolinu.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Projekat izgradnje panoramske gondole na relaciji Igalo – Ilinica, čija je vrijednost procijenjena na oko 11,9 miliona eura sa PDV-om, još nije spreman za početak radova, jer je potrebno završiti dokumentaciju i pribaviti neophodne saglasnosti i dozvole, prenosi Dan.

Planirana gondola trebalo bi da unaprijedi turističku ponudu Herceg Novog i posjetiocima omogući atraktivan pogled na grad i njegovu okolinu. Ipak, realizacija projekta i dalje zavisi od završetka administrativnih procedura.

Predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić kazao je za RTHN da je izrada procjene uticaja na životnu sredinu pri kraju, te da se uskoro očekuje i rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Kada ti uslovi budu ispunjeni, slijedi izrada glavnog projekta, pribavljanje građevinske dozvole i rješavanje preostalih imovinsko-pravnih pitanja. Katić se nada da bi, uz podršku nadležnog ministarstva, izvođača i projektanta, projekat nakon višegodišnjih odlaganja konačno mogao da uđe u fazu realizacije.

Kao jedan od ključnih problema izdvojio je dugo čekanje na saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Prema njegovim riječima, ograničeni kadrovski i administrativni kapaciteti ove institucije, uz veliki broj pristiglih zahtjeva, otežavaju pravovremeno rješavanje predmeta koji se odnose na opštine Herceg Novi i Kotor, piše Dan.

Takva kašnjenja, kako je istakao, usporavaju realizaciju brojnih projekata, naročito onih koji se odnose na javnu infrastrukturu, dok nezadovoljstvo građana zbog dugotrajnih procedura postaje sve izraženije.