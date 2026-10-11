Pežno oblačno sa kišom, u južnim i centralnim predjelima pljuskovima i grmljavinom, naročito u ranim jutarnjim satima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslijepodne ili krajem dana u većini predjela prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar umjeren do jak jugoistočni i južni, poslijepodne u sjevernim, a krajem dana i u ostalim predjelima sjeverni, slab do umjeren, ponegdje moguće i pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18, najviša dnevna od 10 do 22 stepena.

Podgorica: Umjereno do potpuno oblačno povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Više padavina u jutranjim i prijepodnevnim satima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna oko 20 stepeni.