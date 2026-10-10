Kako su naveli, Komunalna policija je do sada putem postavljenih kamera mogla da prati nelegalno odlaganje otpada, ali nije imala mogućnost da snimke naknadno koristi za sankcionisanje počinilaca koji su napustili mjesto prekršaja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Snimci kamera u Podgorici ubuduće će moći da se koriste za identifikaciju i naknadno kažnjavanje osoba koje nelegalno odlažu otpad, saopšteno je iz Glavnog grada.

Kako su naveli, Komunalna policija je do sada putem postavljenih kamera mogla da prati nelegalno odlaganje otpada, ali nije imala mogućnost da snimke naknadno koristi za sankcionisanje počinilaca koji su napustili mjesto prekršaja.

„Sada se to mijenja“, poručili su iz Glavnog grada.

Nakon dobijanja saglasnosti Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za proširenje video-nadzora, snimci će moći da se izdvajaju i koriste za identifikaciju i naknadno kažnjavanje prekršilaca.

Za nelegalno odlaganje otpada propisane su novčane kazne od 500 eura za građane, odnosno 1.500 eura za preduzeća.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović poručio je da će borba protiv nepropisnog odlaganja otpada biti jedan od prioriteta Komunalne policije.

„Ovo je višegodišnji problem sa kojim se Podgorica suočava i više nema prostora za tolerisanje neodgovornog ponašanja. Javne površine nijesu deponije i nećemo dozvoliti da pojedinci svojim postupcima ugrožavaju komunalni red i kvalitet života građana. Ko bude nelegalno odlagao otpad, mora da računa na rigorozne kazne“, kazao je Mujović.

On je podsjetio da su nakon aktivnosti usmjerenih na unapređenje reda u saobraćaju, u fokusu Komunalne policije sada i oni koji nepropisnim odlaganjem otpada narušavaju izgled grada i ugrožavaju životnu sredinu.