Predsjednik Vlade Crne Gore, Milojko Spajić sastao se sa budućom rektorkom Univerziteta Crne Gore, prof. dr Irenom Orović.

Izvor: Vlada CG

Aktuelna prorektorka izabrana je da predvodi Univerzitet za mandatni period 2027–2030.

Premijer Spajić je tokom sastanka poručio da je prosvjeta esencijalna za budućnost države, a naročito u kontekstu velikih promjena koje donose moderne tehnologije.

„Uvjeren sam da ćete sa svojim timom uspjeti da realizujete predstavljeni Program razvoja koji će značiti modernizaciju, bolji kvalitet nastave, veću konkurentnost i prepoznatljivost našeg državnog Univerziteta u međunarodnoj akademskoj zajednici. U periodu koji je za Crnu Goru ključan i sa aspekta članstva u Evropskoj uniji, Univerzitet će imati važnu ulogu i, siguran sam dati snažan impuls kvalitetu daljih reformskih procesa“, poručio je predsjednik Vlade.

Ministarka prosvjete nauke i inovacija, prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, čestitala je budućoj rektorki na izboru i istakla:

„Vlada Crne Gore i resorno ministarstvo imaju izuzetnu saradnju sa Univerzitetom Crne Gore, a sudeći po temama koje smo pokrenuli na današnjem sastanku, a u kontekstu aktuelnog pristupanja Crne Gore EU, u narednom periodu nas očekuje još intenzivniji rad na projektima koji će doprinijeti što boljem pozicioniranju Univerziteta Crne Gore u evropskom istraživačkom prostoru“.

Ključna tema razgovora bilo je unaprjeđenje studijskih programa tako da se studenti školuju za tržište koje se mijenja brže nego ikad. Zaključeno je da programi moraju prilagođeni aktuelnom momentu.

„Raduju nas planovi daljeg razvoja Univerziteta Crne Gore i snažnije povezivanje visokog obrazovanja sa potrebama privrede, koji su bili su u fokusu današnjeg sastanka. U narednom periodu fokus će biti na zajedničkom radu na razvoju studijskih programa u oblastima biznisa, biznis marketinga i STEM disciplina, kao i na kratke programe obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije, koji bi omogućili brže sticanje savremenih i tržišno relevantnih znanja i vještina“, naglasila je nakon sastanka Orović.