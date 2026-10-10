Najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena.

Umjereno do potpuno oblačno, mjestimično povremena kiša ili pljusak i grmljavina, češće u južnim i centralnim oblastima. Krajem dana i tokom noći padavine će se proširiti na ostali dio zemlje i pojačanti. Vjetar dominantrno južnih smjerova, slab do umjeren, ponegdje pojačan. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 16 do 24 stepena.