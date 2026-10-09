Ističu da će poliklinika KCCG tokom dana će biti osposobljena za redovan rad.

Izvor: MONDO

Nakon sagledavanja posljedica jutrošnjeg požara koji je izbio u suterenu Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), obavljenog uviđaja nadležnog inspektora za eksplozije i požare Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), kao i procjene nadležnih službi i ovlašćenih predstavnika osiguravajućeg društva, iz ove zdravstvene ustanove saopštili su da su preduzete sve raspoložive mjere kako bi se posljedice požara što prije sanirale i uspostavila puna funkcionalnost svih organizacionih jedinica.

Ističu da će poliklinika KCCG tokom dana će biti osposobljena za redovan rad.

“Pacijenti koji danas nijesu obavili zakazane preglede biće pregledani tokom naredne sedmice, u skladu sa rasporedom rada ljekara kod kojih su bili zakazani. O novim terminima pacijenti će biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem od strane medicinskog osoblja Poliklinike”, navodi se u saopštenju.

Kako su dodali, redovan rad uspostavljaju i Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, kao i Operacioni blok. Operativni zahvati planirani za danas biće realizovani tokom predstojećeg vikenda, u subotu i nedjelju. Svi hitni operativni zahvati uspješno su obavljeni tokom današnjeg dana.

“Endoskopske procedure Odjeljenja za gastroenterohepatologiju, koje su bile planirane za danas, takođe će biti obavljene tokom predstojećeg vikenda. Pacijenti će o terminima procedura biti obaviješteni telefonskim putem od strane zaposlenih na ovom Odjeljenju”, kazali su iz Kliničkog centra.

Preliminarnim uviđajem konstatovane su direktne posljedice požara u četiri prostorije, dok je više prostorija u kojima se nalazi visokosofisticirana medicinska oprema zahvaćeno dimom. Zbog toga je neophodno sprovesti detaljan pregled opreme od strane ovlašćenih servisera, nakon čega će biti moguće procijeniti materijalnu štetu i utvrditi uslove za njeno ponovno stavljanje u redovnu funkciju.

“U pojedinim prostorijama utvrđena su i oštećenja određene količine medicinskog materijala, a postupak utvrđivanja nastale štete je u toku”, dodaje se.

Klinički centar Crne Gore tokom dana je primio izraze solidarnosti od strane privatnih zdravstvenih ustanova PZU A3, PZU Konzilijum i MOJ LAB koje su stavile na raspolaganje svoje raspoložive kapacitete, bez naknade, u cilju pružanja podrške našoj ustanovi i obezbjeđivanja kontinuiteta zdravstvene zaštite pacijenata.

“Uzimajući u obzir geografsku raspoređenost pacijenata kojima su zakazani pregledi radiološke dijagnostike, KCCG će pacijente zakazane za magnetnu rezonancu (MR) upućivati u PZU Konzilijum, gdje će se u narednom, kratkoročnom periodu, pregledi obavljati uz angažovanje kadra KCCG, dok će se kompjuterizovana tomografija (CT) vršiti u Institutu za bolesti djece KCCG i djelimično u PZU MOJ LAB”, istakli su.

Pregledi CT dijagnostike počeće sjutra, dok će pregledi magnetnom rezonancom početi u nedjelju. O terminima pregleda pacijenti će biti obaviješteni telefonskim putem od strane zaposlenih u Centru za radiološku dijagnostiku.

“KCCG izražava iskrenu zahvalnost zdravstvenim ustanovama PZU Konzilijum, PZU A3 i PZU MOJ LAB na iskazanoj kolegijalnosti, solidarnosti i spremnosti da svojim kapacitetima pruže podršku u prevazilaženju posljedica ove vanredne situacije”, naglašavaju.

Takođe, iz Kliničkog su uputili izraze zahvalnosti pripadnicima vatrogasnih jedinica, gradskih službi, policije i zaposlenima KCCG na visokom stepenu profesionalizma, odgovornosti i efikasnosti tokom upravljanja vanrednom situacijom, kao i na doprinosu bezbjednosti i nesmetanom zbrinjavanju pacijenata koji su se u trenutku izbijanja požara nalazili u objektu KCCG.

Ovakvim djelovanjem, naglašavaju, spriječene su moguće nesagledive posledice.

“Klinički centar Crne Gore nastavlja da preduzima sve neophodne aktivnosti kako bi se obezbijedili uslovi za nesmetano funkcionisanje ustanove i kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite svim pacijentima”, zaključuju.