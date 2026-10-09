Meteorolozi najavljuju obilnije padavine, lokalne pljuskove praćene grmljavinom, grad, kao i snažne udare vjetra.

Izvor: Teodora Orlandić

Centralni dio Crne Gore i primorje danas očekuju nepovoljne vremenske prilike, zbog čega je za ove oblasti izdat crveni meteoalarm. Meteorolozi najavljuju obilnije padavine, lokalne pljuskove praćene grmljavinom, grad, kao i snažne udare vjetra.

Prema prognozi Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u centralnim predjelima i na primorju očekuje se oko 20 litara kiše po kvadratnom metru. Vjetar bi na udare mogao prelaziti 40 kilometara na čas, dok postoji mogućnost razvoja jačih vremenskih nepogoda.

Poseban oprez potreban je na crnogorskom primorju, gdje je zbog uzburkanog mora izdato dodatno upozorenje. Talasi će, prema Daglasovoj skali, biti jačine četiri do pet.

Meteorolozi savjetuju građanima da prate naredna upozorenja i planirane aktivnosti prilagode vremenskim prilikama. Posebno se preporučuje oprez tokom putovanja, kao i izbjegavanje nepotrebnog boravka na otvorenom u periodima najjačih pljuskova i grmljavine.

Temperature će se u jutarnjim satima kretati od 11 do 19 stepeni, dok će dnevne maksimalne vrijednosti biti između 14 i 23 stepena.

U Podgorici će preovladavati oblačno vrijeme, uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Duvaće uglavnom slab do umjeren južni vjetar. Jutarnja temperatura biće oko 17, dok se tokom dana očekuje najviše 21 stepen.