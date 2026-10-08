Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da je realizacijom ovog projekta završen značajan posao na unapređenju saobraćajne infrastrukture u tom dijelu grada.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Sanacija Ulice 8. marta u Podgorici je završena, a na dionici dugoj oko 900 metara rekonstruisan je kolovoz, uređeni ivičnjaci i obnovljene trotoarske površine.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da je realizacijom ovog projekta završen značajan posao na unapređenju saobraćajne infrastrukture u tom dijelu grada.

"Rekonstruisana je Ulica 8. marta, ulica koja prolazi pored gradskog groblja Čepurci i jako je važno da smo dobili savremenu saobraćajnicu i važnije od toga nove trotoare koji su zaista bili problematični u prethodnom periodu" kazao je Mujović.

Posebna pažnja posvećena je i uređenju zelenih površina. Nakon uklanjanja paulovnija, duž ulice zasađeno je ukupno 106 novih stabala – 44 čempresa, 44 košćele i 18 tulipanovaca.

"Kao što smo bili svjedoci, postojeća stabla paulovnije izazivala su oštećenja trotoarskih površina i onemogućavala normalno kretanje pješaka. Nakon uklanjanja, posađena su nova stabla, čempresa, košćele i tulipanovca, tako da ćemo sada imati uređenu saobraćajnicu i trotoarsku površinu koja je u skladu sa svim propisima i očekivanjima građana Podgorice" istakao je Mujović.

Odluka o uklanjanju paulovnija ranije je izazvala različite reakcije dijela javnosti. Mujović je, međutim, ocijenio da je cilj bio da se pronađe dugoročno rješenje kojim će se istovremeno obezbijediti sigurnije korišćenje javnih površina i unaprijediti zelenilo duž saobraćajnice.

"Na samom početku je bilo negodovanja, ali se pokazalo da je ova intervencija opravdana i da smo, umjesto postojeće vrste, posadili novo zelenilo koje je primjerenije ovom prostoru. Nastavljamo sa uređenjem Podgorice, sa osnovnom željom da svaki njen dio bude ljepše mjesto za život naših građana" poručio je Mujović.

Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 420.000 eura, a za njihovu realizaciju bila su zadužena gradska preduzeća Putevi i Zelenilo.