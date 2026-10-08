Umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na cijelu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intezivirati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18, najviša dnevna od 14 do 23 stepena.

Podgorica: Pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu, naročito krajem dana i tokom noći. Vjetar slab do umjeren, južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna oko 21 stepen.