Pretežno sunčano, uz povremenu oblačnost.

Pretežno sunčano, uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače naoblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. U sjevenim predjelima, u jutarnjim satima, po kotlinama kratkotrajno moguća magla. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova, krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 17 do 27 stepeni.