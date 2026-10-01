Instagramov novi AI traži obrasce u rezultatima objava i ponašanju publike, a zatim kreatorima predlaže kako da poboljšaju buduće snimke.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Instagram uvodi novu AI alatku u aplikaciju Edits, ali njen posao neće biti da montira snimke umesto vas. Umjesto toga, analiziraće vaš nalog i pokušati da otkrije zašto određeni video prolazi dobro kod publike, a drugi ne.

Novi konverzacijski AI asistent koristi podatke poput broja novih pratilaca, pregleda, zadržavanja publike, lajkova i dijeljenja. U obzir uzima i komentare, aktuelne trendove na Instagram-u i interesovanja publike koja prati vaš sadržaj.

Na osnovu tih podataka, AI može da prepozna obrasce koji nisu očigledni iz same statistike i ponudi konkretne predloge za poboljšanje budućih objava.

Bret Vestervelt, koji vodi razvoj Edits aplikacije, kaže da je alat nastao u saradnji sa kreatorima. Njihov zahtjev bio je prilično jasan - žele pomoć oko analize rezultata, ali ne i AI koji će donositi kreativne odluke umjesto njih.

"Edits asistent obavlja istraživanje umjesto vas. Kreativne odluke i dalje su vaše", objasnio je Vestervelt.

Izvor: Instagram

Meta je novi AI asistent prvi put prikazala u junu, tokom zatvorenog događaja za kreatore. Tada je potvrđeno i da kompanija radi na desktop verziji Edits aplikacije.

Sličan alat razvija i YouTube, ali sa nešto drugačijim pristupom. Dok se Meta za sada prvenstveno fokusira na analizu rezultata i publike, YouTube svoj konverzacijski AI razvija kao pomoć tokom samog montiranja videa.

Kreatori će imati ograničen broj korišćenja novog AI asistenta, dok će dodatni pristup moći da dobiju kroz Meta One pretplatu.