Pretežno sunčano.

Pretežno sunčano. Na sjeveru, ujutru, po kotlinama magla, poslijepodne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.