Pretežno sunčano, na sjeveru umjereno oblačno.

U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru, ujutru po kotlinama magla, tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim i noćnim satima u južnim predjelima ponegdje i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 19 stepeni, najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.