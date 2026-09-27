U južnim i centralnim oblastima sunčano a u sjevernim promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena.

Na sjeveru, u jutarnjim satima po kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično moguća kratkotrajna magla i povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, tek ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 20 stepeni, najviša dnevna od 14 do 27 stepeni.