,,Uz korektan razgovor i uz dobar dokument budžeta za narednu godinu, on bi mogao biti usvojen. Ako ne bude usvojen, biće privremeno finansiranje, a to je najgore za građane Podgorice", kaže Ljiljanić, piše Dan.

Izvor: Printscreen/ Glavni grad Podgorica

Neizglasavanje velikog broja skupštinskih odluka je poruka da ovakvo funkcionisanje Glavnog grada može da opstaje formalno, ali i da se neće moći odlučivati bez dogovora sa odbornicima koji više ne pripadaju nekadašnjoj većini, rekla je za „Dan“ Nađa Ljiljanić, zamjenica gradonačelnika Podgorice, prenosi Dan.

Ona smatra da su velike šanse da budžet Glavnog grada za narednu godinu ne bude usvojen. Postoji, kaže, rješenje.

,,Uz korektan razgovor i uz dobar dokument budžeta za narednu godinu, on bi mogao biti usvojen. Ako ne bude usvojen, biće privremeno finansiranje, a to je najgore za građane Podgorice", kaže Ljiljanić.

Zamjenica gradonačelnika ističe da s obzirom na to da je pred nama izborna godina opozicija sigurno neće glasati za budžet.

,, Svakako ona strana koja ima 30 ruku ima pravo da predloži i rebalans budžeta do kraja godine. Postoje razne opcije koje se mogu dešavati, tako da ne želim da nagađam. Svi mi imamo različita obećanja građanima i predizborna i redovna. Mi primamo sve građane, ne trebaju nam posebne konsultacije da bi se sa njima sastali, nego dolaze kod nas. To se sve stavi u jedan veliki okvir i onda se po prioritetima pravi budžet. Vrlo je važno da se napravi dobra projekcija, da nam ne nedostaje novca za važne projekte, jer mi kao buduća Evropska prestonica mladih moramo zastupiti mlade, ali i penzionere, kao i infrastrukturne projekte. Tako da što se tiče budžeta ne mogu vam sada dati odgovor ni da li će prvo odbornici Pokreta za Podgoricu da ga glasaju, jer moramo prvo da vidimo kakav je to koncept. Da utvrdimo da li se uklapa sa potrebama građana. Moramo i vidjeti kakva je ostvarivost ovoga budžeta, jer mi moramo preuzeti odgovornost", kaže Ljiljanić.

Ona smatra da prilikom usvajanja budžeta politika najmanje treba da se „petlja“, već da treba da se usvaja širokim konsenzusom.

,,To znači konsezusom i vlasti i opozicije, uz određene ustupke. Ako je neki projekat dobar treba da ga glasaju svi, i da vlast prihvata konkretne sugestije i planove koje predlaže opozicija za dobrobit građana. Smatram da treba da postignemo široki konsenzus za interes građana. Podgorička Skupština mora da se izdigne iz političkih stvari i da pokaže da je interes Podgorice iznad svega", rekla je Ljiljanić.

Što se tiče trenutne situacije u Glavnom gradu Ljiljanić ističe da je ona redovna, te da ne postoji neka blokada od strane Skupštine iako su određene odluke trebale da prođu.

,,Vjerovatno ne postoji interes opozicije da one prođu. U Skupštini je 30 glasova potrebno za određene odluke. Često ih nema i to se vidjelo na sjednici. Mi sada treba da pripremimo odluke koje bi trebalo da se do kraja godine. Pitanje svih pitanja je da li će se usvojiti budžet", ističe Ljiljanić.

Ljiljanić kaže da izvršna vlast do kraja godine može da izdrži i odgovori jer imaju budžet za određene radove, ali ukoliko se budžet za narednu godinu ne usvoji biće otežano i za vlast i za građane. Ona ističe da nijesu razgovarali na temu kompromisa sa opozicijom.

,,Smatram da kompromis i široki konsenzus uvijek može da postoji, ali sa voljom obje strane. Ne u vidu nekih pregovora, nego potpuno otvorenih karta, ono što je u interesu građana", navodi Ljiljanić, piše Dan.

Nađa Ljiljanić ističe da su se iz Pokreta za Podgoricu zalagali za pomirenje i opstanak vlasti do izbora 2027. godine, jer kako kaže izbori u to vrijeme nikome nisu odgovarali.

,,Ovo je neki prećutni period, ali kampanja je svakako u mnogim segmentima već počela. Samo, ipak, ne treba zapostaviti građane. Svako ima pravo da reklamira i svoj rad i svoje odluke, ali građani moraju biti naš prioritet. Sačekaćemo i dešavanja koja će u narednom periodu biti i na državnom nivou", kazala je Ljiljanić.