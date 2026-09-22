Lijevi bek Frozinonea, za kojeg je klub objavio da je povrijeđen, Aleksa Terzić trenirao je sa reprezentacijom Srbije i to su dobre vijesti za Veljka Paunovića.

Izvor: MN Press

Dobre vijesti za Srbiju pred početak novog reprezentativnog ciklusa. Aleksa Terzić je potpuno spreman i već je odradio trening sa saigračima u Staroj Pazovi. Lijevi bek je u ponedjeljak uveče trenirao sa ostatkom ekipe u Sportskom centru FSS, čime je otklonjena dilema oko njegovog zdravstvenog stanja. Terzić je tako stavio sebe na raspolaganje stručnom štabu Veljka Paunovića.

Njegov nastup prethodno je bio pod znakom pitanja nakon što je Frozinone objavio da je srpski reprezentativac povrijeđen. Zbog toga Terzić nije igrao u posljednjem meču Serije A protiv Koma, ali je situacija sada znatno bolja.

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Očekuje se da Terzić bude u konkurenciji za tim koji će u četvrtak od 20.45 dočekati Grčku na stadionu "Rajko Mitić". Paunović je u međuvremenu želio da ima dodatnu opciju na lijevoj strani, pa je iz mlade reprezentacije priključen Stefan Bukinac. Fudbaler Jang Bojsa je takođe trenirao sa A selekcijom.

Za mjesto lijevog beka sada konkurišu Terzić, Bukinac i debitant Petar Sukačev iz Vojvodine. Srbija će tokom ovog reprezentativnog prozora odigrati četiri utakmice, a prva je na programu u četvrtak protiv Grčke u Beogradu.

Ko je na spisku Srbije?

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Pogledajte ko je na spisku Srbije za Ligu nacija:

Golmani : Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija).

: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija). Odbrana : Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsunspor), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Stefan Bukinac (Jang bojs), Petar Sukačev (Vojvodina), Lazar Nikolić (Vojvodina).

: Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsunspor), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Stefan Bukinac (Jang bojs), Petar Sukačev (Vojvodina), Lazar Nikolić (Vojvodina). Sredina terena : Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Nemanja Gudelj (Hetafe), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Stefan Džodić (Almerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Najmehen).

: Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Nemanja Gudelj (Hetafe), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Stefan Džodić (Almerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Najmehen). Napad: Dušan Vlahović (Bešiktaš), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Sijetl), Mihajlo Cvetković (Anderleht), Jovan Milošević (Braga).

Šta čeka Srbiju?

U ovom prozoru Lige nacija, fudbalsku reprezentaciju Srbije čekaju četiri jake utakmice:

Prvo kolo: Srbija - Grčka, 24. septembar, 20:45

Drugo kolo: Srbija - Holandija, 27. septembar, 18:00

Treće kolo: Njemačka - Srbija, 1. oktobar, 20:45

Četvrto kolo: Holandija - Srbija, 4. oktobar, 20:45

Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20:45

Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20:45

(MONDO)