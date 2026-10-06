"Bilo je spekulacija da ja stojim iza nečega": Ceca o glasinama da brani pjevačima saradnju, spomenula Pinkove zvezde

Ceca Ražnatović o glasinama da je pojedinim pjevačima branila saradnju sa kolegama.

Izvor: Instagram/cecaraznatovic/printscreen

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović, bila je u Zvezdama Granda zajedno sa kumom Viki Miljković, koja je nakon smrti Saše Popovića prešla u suparničke Pinkove zvezde.

Kuma je sada u žiriju sa Jelenom Karleušom, na čijem mjestu u žiriju Granda sada sjedi Ražnatovićka, a pjevačica je sada riješila da progovori o glasinama da pojedinim pjevačima brani saradnju sa kolegama.

"To nikada nije postojalo! Bilo je spekulacija i napada da ja stojim iza nečega, da ne dam ili uslovljavam. To u principu govore ljudi koji se inače time bave. Svi moji prijatelji rade sa svim pjevačima i nikada nisu imali problem, jer smatram da uspješan čovjek treba da radi sa svima. Da biste bili gledani i viralni, morate sa svima da sarađujete, to je potpuno normalno. Zamislite da mene moj prijatelj uslovljava gdje ću ja da nastupam? To prvo nije ni ljudski, ni kolegijalno, a ni finansijski isplativo", rekla je Ražnatovićka i dodala:

"Niti svoje prijatelje uslovljavam, niti svoje saradnike. Pa vidite, moja kuma Viki je u žiriju suprotnog tima, pa šta sad? Svako neka se druži s kim god želi. Ja imam povjerenje u svoje prijatelje da me nikada ne bi izdali ni prodali. S kim će sjesti i jesti, to je njihovo pravo".

(Blic,MONDO)