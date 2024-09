Jedna od roditelja učenika kaže da bi polaske školskog i redovnog autobusa trebalo razdvojiti.

Roditelji učenika koji pohađaju srednje škole u Podgorici nezadovoljni su brojem polazaka školskih i redovnih autobusa iz naselja Mataguži. Oni kažu da bi prevoznik BTC Zeta trebalo da poveća broj polazaka u obje kategorije.

"Nije samo školski autobus problem već i redovna linija koja saobraća iz Mataguža. Školski autobus iz Zete ide ujutro u šest sati, pa u podne za Podgoricu. Moje dijete pohađa Medicinsku školu i kada ima praksu kreće u šest sati autobusom. Praksa se završava u deset časova. Međutim, iz Podgorice školski autobus za Zetu ide tek u 13:30 časova, a u to vrijeme počinje redovna nastava tako da vrijeme između prakse i nastave ne može provesti kući. I autobus koji vozi na redovnoj liniji za Mataguže je katastrofalan, jer je red vožnje loš", kaže Milena Davidović, jedna od roditelja učenika.

Ona kaže da bi polaske školskog i redovnog autobusa trebalo razdvojiti.

"Recimo školski autobus iz Podgorice za Zetu ide u 19:10 časova, a u Medicinskoj školi poslednji čas zvoni u 19:30 sati. Djeca onda do 20:30 sati čekaju autobus na Zabjelu ili idu do Autobuske stanice", kaže Davidović.



Branka Grbavčević ističe da su Opštini Zeta poslali peticiju prije početka školske godine i tražili da se poveća veći broj polazaka, ali da odgovor nijesu dobili.

"Prevoz, redovnost i broj polazaka su posebno važnoiza srednjoškolce. Ako ne stignu đački autobus ili ih profesor zadrži ili nemaju zadnji čas, moraju da se vrate kući redovnim autobusom i da plati peronsku kartu koja košta euro. Pri tome kupujemo mjesečnu kartu 40 eura koja ne važi za gradski prevoz kroz Podgoricu. Školski autobus ima svega dva polaska, treba uvesti još polazaka i prilagoditi ih djeci", kaže Grbavčević.

Janko Bulatović, izvršni direktor „BTC Zeta“ kaže da što se tiče redovne linije ne može se povećati broj polazaka, a za školsku liniju to bi bilo jako skupo, piše Analitika.

"Red vožnje je registrovan tako i ne može da se mijenja. Stanovnici Zete imaju 15 polazaka kada je u pitanju redovna linija iz Mataguža za Podgoricu. Taj broj polazaka je prilagođen velikoj većini građana. Đaci imaju organizovan prevoz. To je posebno ugovoreni prevoz koji je prilagođen svim školama. Učenici istom mjesečnom kartom mogu da se voze i redovnom i đačkom linijom. Ako idu redovnom linijom, jer ne stižu na školski autobus, imaju besplatan prevoz do Autobuske stanice i to organizuje Glavni grad, i odatle međugradskim. Taj autobus mogu čekati i kod zgrade Vodovoda. Može da postoji varijanta da se poveća broj polazaka đačkog autobusa, ali to je skupo i to neko mora da plati. Nije mala cijena da bi se broj polazaka mogao korigovati", rekao je Bulatović.

Milena Davidović smatra i da bi trebalo vratiti stajalište kod Sat kule. Ona ističe da bi na taj način svima bilo makar malo lakše, prenosi Analitika.

Janko Bulatović pita Sekretarijat za saobraćaj Glavnog grada zbog čega ne pokrene inicijativu kod Ministarstva saobraćaja da se stajalište za Zetu kod Sat kule uvrsti u daljinar za autobuse.

"Nije mi jasno zbog čega to sekretar ne uradi. To bi mnogo značilo za školarce", ističe Bulatović.