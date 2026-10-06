Kristijano Ronaldo otkrio je istinu o sukobu sa selektorom Žoržom Žezusom i objašnjava razloge povlačenja iz reprezentacije.

Izvor: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia

Kristijano Ronaldo objavio je "kilometarsko" saopštenje i u njemu iznio svoju stranu sukoba sa portugalskim selektorom Žoržom Žezusom. Nakon što je napustio reprezentaciju poslije gostovanja Norveškoj, na kojem nije ulazio u igru, "CR7" je iz Saudijske Arabije poručio da je selektor prekršio obećanje i da je zato otišao iz nacionalnog tima.

Ronaldo je uputio izvinjenje navijačima, saigračima i savezu i...

"Ovo je istina o onome što se desilo sa Žoržom Žesusom. Kao što sam i obećao, odlučio sam da u prvom licu i direktno prepričam okolnosti u vezi sa posljednjim okupljanjem reprezentacije.

Poslije Svjetskog prvenstva 2026. godine pripremio sam pismo za portugalski narod, koje i dalje čuvam, sa riječima koje želim da uputim kada zauvijek napustim naš tim. Na kraju takmičenja, još na povratnom letu iz Sjedinjenih Američkih Država, predsjednik Saveza je tražio i insistirao da preispitam odluku o povlačenju, jer je FPF želio da nastavim. Odmah nakon toga pitao me je za mišljenje o imenu aktuelnog selektora, o kojem je razmišljao uz neka druga imena koja mi nije otkrio. Rekao sam predsjedniku Saveza da bi ono (Žorž Žezus), po mom mišljenju, bio pravi izbor".

"Zato sam, na dan kada je aktuelni selektor predstavljen, bio iskreno srećan zbog tog izbora. To je bila prava opcija, što rezultati i potvrđuju. Nekoliko dana kasnije, uslijedio je prvi kontakt sa novim selektorom koji mi je rekao da bi želio da se upoznamo lično. Pristao sam i dogovorili smo susret za kraj mog odmora. Sastali smo se u 'Gradu fudbala' (Cidade do Futebol), gdje je moj klub održavao predsezonske pripreme".

"Tog dana mi je selektor rekao da računa na mene i da je moje prisustvo od fundamentalnog značaja za njegov projekat. Tu, na licu mjesta, predstavio mi je plan mog učešća. Rekao mi je da ću igrati prvu i posljednju utakmicu, i da će zbog kontrole fizičkog opterećenja uvijek praviti tri do četiri izmjene po utakmici".

"U tom trenutku je iznio mogućnost da ne putujem sa reprezentacijom u Norvešku i Dansku. Predložio je da odigram prvu utakmicu i ostanem u Portugaliji, a zatim se ponovo priključim prije meča na 'Dragau'. Odmah sam odbio taj prijedlog. Činilo mi se očiglednim da to ne mogu da prihvatim. Ne bih prestao da budem kapiten našeg tima samo zato što ne bih igrao utakmice u inostranstvu. Ta privilegija ostanka u Portugaliji ne bi bila dobar primjer. Selektor se na kraju složio sa mojom analizom".

"Ovom razgovoru prisustvovao je Simao Kutinjo, sportski direktor Al Nasra, osoba kojoj je aktuelni selektor podnosio izvještaje tokom prošle sezone i jedan od onih koji su bili odgovorni za njegov potpis za klub 2025. godine. Uoči početka okupljanja, selektor je, na sopstveni zahtjev, došao u moju kuću u Lisabonu na još jedan razgovor sa mnom. Razgovor je bio miran i svi principi dogovoreni u avgustu su zadržani".

"Odigrao sam meč na 'Alvaladeu' i, iako sam zamijenjen, nisam pravio problem oko toga. Sam sam stavio traku na ruku Brunu Fernandešu, ni ne sluteći da možda pravim svoje posljednje korake kao igrač i kapiten reprezentacije. Ono što mi je tog dana bilo važno bila je naša pobjeda. Pobjeđivati je uvijek lijepo; u Portugaliji i za moju zemlju, još ljepše".

"Za vrijeme ručka na dan utakmice u Norveškoj, pomoćni trener je prišao stolu za kojim je ekipa ručala i obavijestio me da selektor želi da razgovara sa mnom. Na moje apsolutno iznenađenje, selektor me je pitao da li sam spreman da odigram 30 minuta. Bio sam potpuno fokusiran na svoj fizički oporavak, uklopljen sa saigračima kao i uvijek, i razmišljao sam kako tog dana neću igrati. Bez ikakvog problema".

"Ovaj zahtjev je bio van mog plana fizičkog oporavka i treninga - jer je trebalo da igram tek 4. na 'Dragau' - ali sam, naravno, rekao 'Da'. Odgovorio je da bi onda trebalo da budem spreman jer ću igrati 30 minuta. Ostatak je svima poznat. Zagrijavao sam se od poluvremena, gledao kako minuti prolaze, a nisam bio pozvan u igru. Selektor mi je prekršio datu riječ".

Izvinjavam se što nisam pozdravio navijače

"Na kraju meča želio sam samo da se sve završi pobjedom i da budem sam. Nisam otišao da pozdravim navijače. Propust koji je isključivo moja odgovornost i koji nije smio da se desi. Izvinjavam se Portugalcima koji su nas tamo zdušno bodrili, izvinjavam se navijačima, i izvinjavam se onima koji su možda otputovali tamo da me vide i koje sam možda razočarao".

"Četrdeset osam sati kasnije obavili smo razgovor - ja, selektor i Simao Kutinjo - pošto je on bio taj koji je ispratio naše razgovore u avgustu. Bio je to dubok trenutak, veoma iskren, bez ikakvog filtera. Složili smo se da postoji samo jedan način da se ovaj 'slučaj' zaključi: da selektor ponovi ono što mi je upravo rekao u četiri oka, u prisustvu Simaoa Kutinja, ali u pres sali".

"Ono što je dogovoreno bilo je jednostavno: selektor će započeti konferenciju za štampu ovom temom, nastojeći da zatvori to pitanje govoreći istinu. Kazaće da ja nikada nisam tražio da igram nijedan minut, da je selektor i niko drugi taj koji mi je predložio plan za ovo okupljanje, te da je bila greška što me je poslao na zagrijavanje, a zatim me nije uveo u igru, i da, ako bi se to ponovilo, to ne bi uradio".

"Taj sastanak smo završili tako što me je selektor zamolio za zagrljaj, obećavajući mi da će na konferenciji reći ono što mi je upravo izgovorio i da će stvar biti prevaziđena. Da neću igrati u Danskoj, a da ću igrati meč na 'Dragau'. Sve to uvijek u prisustvu Simaoa Kutinja. Na zahtjev selektora, zatim je putem video-konferencije održan sastanak između njega, Simaoa Kutinja i Tijaga Kraveira, na kom je rezimirano ono o čemu smo razgovarali. Sastavljen je kratak dokument koji sam ja lično potvrdio i koji je, uz moje znanje, dostavljen selektoru, kako je i tražio".

"Konferencija je bila onakva kakva je poznata: njegov stav nije imao nikakve veze sa našim sastankom; čuo sam neke izraze i ispoljenu agresivnost prema meni, za šta ne vjerujem da sam sve to zaslužio. Čuo sam selektorov stav 'ja hoću, ja mogu i ja naređujem' kakav mi nikada nije pokazao, ni izdaleka, u privatnosti prethodnog dana".

Osam rečenica koje Žorž Žezus nije htio da izgovori

Selektorove bilješke koje sam potvrdio bile su sljedeće:

'Mislim da je važno, takođe i zato što je to istina, da razjasnimo nekoliko stvari prije nego što progovorimo o Danskoj:

Ja lično, i niko drugi, predložio sam Kristijanu plan za njega u ovoj sportskoj sezoni sa reprezentacijom. Bio je to dug i veoma dobar razgovor

Znam koliko on živi za reprezentaciju i voli je, i kakvu težinu ima u svijetu, a još više kakvu težinu i pozitivan uticaj ima na reprezentaciju već 24 uzastopne godine.

Plan koji sam predložio Kristijanu je prihvaćen.

Nikada nije dovodio u pitanje moje izbore. Bio je primjeran, lojalan i profesionalan.

Meč u Norveškoj nije bio dio plana koji sam sastavio za njega. Ipak, osjetio sam da je uspio fizički da se oporavi od prve utakmice i upozorio sam ga da ću možda morati da ga iskoristim. Kristijan se složio.

Napravio sam grešku poslavši nekoga ranga Pelea ili Maradone na zagrijavanje, a ne uvodeći ga potom u igru. Da se to dešava danas, ne bih to uradio.

Da zatvorim ovu temu: želim Kristijana u reprezentaciji. Zapravo, ne želim ga malo, želim ga mnogo. Srećom, i on vjeruje u mene. Vjerovao je u Al Nasru, a vjeruje i ovde.

O nepozdravljanju navijača. Već smo pričali o tome. Neko ko je odigrao više od 230 utakmica za reprezentaciju ne prima od mene lekcije o ljubavi prema Portugaliji. Bio je to trenutak frustracije koji ne briše ništa. On je igrač koji daje najviše autograma, pravi najviše selfija i pokazuje najviše naklonosti prema navijačima. Nemojmo izmišljati probleme tamo gdje ih nema. Kada nismo srećni, mi reagujemo. To je bilo sve.'

"Nijedna od ovih bilješki, dakle, nije govorila da bi selektor trebalo makar da mi se izvini. To je bio drugi put da mi je prekršio riječ".

Otišao sam i izvinjavam se saigračima

"Odlučio sam da napustim okupljanje ne čekajući na bilo kakvo dalje kršenje riječi. Za mene je istina i dalje najvažnija stvar u odnosu između ljudi. Koliko god to boljelo, neka mi kažu istinu. Zapravo, u razgovoru koji sam vodio sa predsjednikom FPF-a i sa selektorom ujutru na dan te konferencije za štampu - oni to svakako mogu potvrditi - ponovo sam naglasio da, ako me ne žele tu, to treba i da mi kažu. Bilo je dovoljno da budu iskreni prema meni. Ja bih to prihvatio i obećao sam da ćemo pripremiti nešto prelijepo, kako i sanjam da će se dogoditi, i niko ne bi ostao ljut".

"Sjećam se toga kao da je bilo danas. Odgovorili su uglas da to nije tačno. Da je moje mjesto u reprezentaciji. Nikada, ni u jednom trenutku, nisam se miješao ni u jednu tehničku ili taktičku odluku bilo kog trenera ili selektora u skoro 25 godina karijere. Prihvatam, u dobru i u zlu, ono što mi predlože da uradim. Poštujem odluku, a kada mi prekrše riječ, osjećam da mi tamo nije mjesto. Dugujem izvinjenje i svojim saigračima iz reprezentacije što sam napustio okupljanje. Uprkos apsolutnom kršenju povjerenja u selektorovu riječ, kao što mogu posvjedočiti oni koji su prisustvovali ovim razgovorima, nije trebalo to da uradim. Odgovornost je isključivo moja".

"Još jednom se izvinjavam portugalskom narodu, ali prekršena riječ za mene ima presudan značaj. Osjetio sam da bi, od tog trenutka, moj ostanak samo štetio radnoj grupi, i uradio sam ono što sam uvijek govorio da ću uraditi ako se ne budem osjećao korisnim: spakovao sam kofere i otišao".

Savez da procijeni koja je kazna

"Posljedicu ovog mog čina mora procijeniti i kazniti Fudbalski savez Portugalije. Razumijem da kazna ne bi trebalo da ima olakšavajuće okolnosti. Ja nisam bilo koji igrač; ja sam kapiten tima, i to predstavlja otežavajuću okolnost. Već sam se izvinio, ali znam da postupci moraju imati posljedice. Svako ko je u fudbalu kao i ja, zna da su, bez obzira na status svakog pojedinca, pravila za sve ista".

"Na ovu temu sam čuo mnogo priča o oproštajnim utakmicama, da moram imati dostojanstven oproštaj i da Savez želi da mi pruži tu priliku. Naučio sam u životu, često gladan i nemajući šta da jedem, da niko nikome ne poklanja ništa. Mogu da obećam svim svojim navijačima, naravno i posebno svim Portugalcima, da ćemo imati jednu ili više oproštajnih utakmica; biće vremena za to. Ali kada razmišljam o reprezentaciji, ono o čemu zaista razmišljam jeste takmičenje".

"To je ono što sam mislio i na dan kada mi je saopštena vijest o smrti mog oca. Bio sam na okupljanju sa našom reprezentacijom i odlučio sam da tu ostanem do kraja utakmice narednog dana. Za zemlju sam učinio ono što nikada ne bih učinio ni za jedan klub. Stoga, ako budem fizički dobro, ako budem igrao za svoj klub, ako budem, nadam se, postizao golove, nakon odsluženja suspenzije koja mi možda bude izrečena, biću dostupan, kao što sam uvijek i bio do danas, da se takmičim i pobjeđujem za našu reprezentaciju".

"Ovo je, vjerujte mi, najčistija istina. Kristijano Ronaldo".