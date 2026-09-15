Promjenljivo oblačno, a ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavina.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Promjenljivo oblačno, uz uslove za mjestimično kišu, a ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 29 stepeni.

Podgorica: Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali i uslovima za kratkotrajno kišu, a moguća i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim i noćnim satima najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna do 29 stepeni.