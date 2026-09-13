"Tamo smo na jednom dušeku stavili djecu, plivali prema brodu i noć proveli u nekom hotelu".

Izvor: Facebook/Vatrogasci - 193

Sa vatrenom stihijom već danima se bore na ostrvu Brač u Hrvatskoj. Dramatično je bilo kada je snažna bura rasplamsala požar i usmjerila vatru prema naselju Milna. Među gotovo 700 evakuisanih, bile su i dvije porodice sa Cetinja. Za RTCG govore o detaljima spašavanja, te ističu podršku crnogorske ambasade u Hrvatskoj.

Nakon što je snažna bura rasplamsala požar, dim i plamen približili su se kućama i hotelima na Braču. 700 ljudi je moralo da napusti mjesto. Jedini siguran put bio je – morem. Među evakuisanima bile su i dvije porodice sa Cetinja. Vuk Latković za Dnevnik TVCG opisuje detalje spašavanja.

„Pošli smo na spavanje, izašao da vidim šta se dešava i vidio da je vatra blizu. Nas je bilo devetoro. Krenuli smo prema moru. Tamo smo na jednom dušeku stavili djecu, plivali prema brodu i noć proveli u nekom hotelu“, kazao je Latković.

Kad su se sjutradan vratili u kompleks, zatekli su dramatične slike spaljenog objekta.

„Sjutradan smo se vratili u kompleks gdje je ostalo auto. Spašeno je sve i svi smo živi i zdravi i to je najvažnije. 330 ljudi je bilo u kompleksu. Kola su sačuvana i sve stvari, ali naše vikendice i smještaj su potpuno izgorjeli“, rekao je Latković.

U pojedinim trenucima vatrogasci su spasavali kuće i ljude praktično u posljednjem trenutku. O tome svjedoče spasioci i mještani.

„Kad smo došli na teren, prvo smo se morali probijati kroz vatru da bi došli do objekata i iz njih ljude izvlačili van. Na kraju se najboljom pokazala taktika da ljude ostavimo u građevinama, da ih dobro zatvorimo i da pokušamo obraniti objekt zajedno s njima. Jednostavno nije bilo moguće iz te količine dima i zbog temperature izvlačiti ih van“, kazao je Nikola Martinić Dragan, komandant Dobrovoljnog vatrogasnog društva Supetar.

„Kad je to krenulo nismo očekivali da će to biti tako brzo, a tako brzu eskalaciju katastrofe, ali kako je vrijeme odmicalo, shvatili smo da je riječ o katastrofi. Oko dvadeset kuća bi bilo potpuno uništeno da su vatrogasci stigli samo pola sata kasnije. Dok su mnogi pobjegli automobilima, ja i još nekoliko mještana ostali smo da pomognemo ekipama“, rekao je Frane Serdar, mještanin.

Iako je dio mjesta odbranjen, požar još nije pod kontrolom. Bura i dalje prijeti da rasplamsa nova žarišta, pa na Braču ostaje neizvjesna noć.