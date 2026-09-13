Ovo su braća Jelene Karleuše: Postoji samo jedna zajednička fotografija, evo u kakvim su odnosima sa pevačicom

Jelena je imala 13 godina kada je dobila prvog polubrata po ocu.

Izvor: Instagram printscreen / karleusastar/Facebook prinstcreen

Roditelji Jelene Karleuše, Dragan i Divna, izgovorili su sudbonosno "da" još 1978 godine. U njihovom braku rođena je Jelena, koja će godinama kasnije postati jedno od najpoznatijih i najintrigantnijih imena regionalne muzičke scene.

Brak između studentkinje prava i inspektora

U vrijeme kada su se vjenčali, Divna je studirala pravo, dok je Dragan radio kao kriminalistički inspektor. Njihov brak ipak nije dugo trajao. Nakon razvoda oboje su nastavili svojim putem, a Jelena je ostala da živi sa majkom.

Divna se nikada više nije udavala

Divna se nakon toga nije ponovno udavala. Ipak, čak 17 godina provela je u ljubavnoj vezi s pjevačem Velimirom Mitrovićem Galetom.

Dragan uplovio u drugi brak

Dragan je, s druge strane, nakon razvoda ponovno zasnovao bračnu zajednicu. Prema biografiji koja je ranije bila predstavljena javnosti, njegova druga supruga bila je direktorka i suvlasnica firme koja se bavila poslovima osiguranja, navodi Alo.rs.

Evo kako danas izgleda Jelenin otac:

Jelena je imala 13 godina kada je dobila polubrata Ivana. Deset godina kasnije, porodica je postala bogatija za još jednog člana, Nikolu.

U kakvim je odnosima JK sa braćom?

Karleuša je prema ranijim navodima s polubraćom tokom godina održavala blizak odnos, a njihova povezanost nije se promijenila ni danas. Ipak, njihova zajednička pojavljivanja su rijetka, pa se na društvenim mrežama može pronaći tek jedna fotografija na kojoj su zajedno.

Fotografija je nastala 2016. godine, kada su Jelena i Duško Tošić organizovali slavlje povodom deset godina ljubavi i osam godina braka.

Evo kako oni izgledaju:

Izvor: Facebook

(Scena / MONDO)