Španski stručnjak na klupi Crvene zvezde Albert Rijera je posle pobjede nad IMT-om na gostovanju istakao da on i dalje sklapa ovaj tim crveno-bijelih.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Crvena zvezda se mučila sa IMT-om i golom Vasilija Kostova uspjela je da pobijedi na gostovanju u Loznici, a nakon utakmice trener Albert Rijera je istakao da on tek stvara tim koji želi da ima. Zadovoljan je pobjedom, ali je naglasio da treba da mu se sudi tek u maju.

"Uvijek može biti bolje, ali može da bude i gore. Ali shvatio sam da ovde želim da nešto stvorim. Sada su najbitniji poeni, pobjede, a nakon toga možda ćemo doći i do toga. Rekao sam pre dvije nedelje da nam treba mir i vrijeme da stvorimo nešto predivno. U redu uzeli smo tri boda, sa tim smo zadovolni, ali moramo da nastavimo da radimo. Želim da svi sude o nama u maju, tada se odlučuje o tituli i o tome kakav smo tim. Sada nam treba vremena, treba nam proces, vrijeme da budemo zajedno. Ja moram da isprobam igrače, da jednog stavim lijevo, jednog desno. Sve što radim, radim sa razlogom. Ne pokušavam to tek onako, ja znam svoje razloge. Tražim ono najbolje i znam zašto nešto radim i kako radimo ovo što radimo", rekao je Albert Rijera za "Arenu sport".

Šta kažu iz IMT-a?

Vidi opis Albert Rijera: "Shvatio sam, tu sam da stvorim nešto prelijepo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 19 / 19

Trener domaćina Zoran Popović zadovoljan je igrom svojih mladih fudbalera, ali je naglasio da je i njegova ekipa promašila neke prilike.

"Iskreno da vam kažem nije lako, ovo je jedan od najboljih timova Zvezde. Izveli su sve što imaju, to je to. Znali smo da zbog zamora neće izvesti tim iz Surdulice Odigrali smo rizično sa četiri bonusa, a poslije su ušla još dva. Tu nikad ne znate sa djecom protv velikih klubova kao što je Zvezda, Iznenađujuće su dobro ti momci odigrali tako da mogu da budem zadovoljan uz možda i žaljenje prema nekim šansama koje smo propustili", rekao je Zoran Popović.

(MONDO, N.L.)