Na jugu pretežno sunčano, a u sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno.

Izvor: MONDO/Katarina Drašković

Na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar najčešće slab i promjenljiv, ponegdje umjeren sjeveroistočni, prvenstveno u jutarnjim i noćnim satima. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 21 stepen, najviša dnevna od 18 do 30 stepeni.

Podgorica: Malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 19, najviša dnevna 29 stepeni.