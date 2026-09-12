Vatrogasci-spasioci tvrde da se već duže vrijeme nalaze na rubu egzistencije, navodeći da su njihove zarade nedovoljne za dostojan život, iako svakodnevno obavljaju posao koji podrazumijeva rizik po život i zdravlje.

Izvor: SZS Tivat

Crnogorski vatrogasci traže hitnu izmjenu Zakona o zaradama u javnom sektoru, kako bi se zanimanje vatrogasca-spasioca vratilo u odgovarajući platni razred, kao i povećanje koeficijenta složenosti poslova sa sadašnjih 7,3 na 9,5.

Inicijativa vatrogasaca-spasilaca Srednje regije, pokrenuta sa zahtjevom za hitno povećanje zarada, prerasla je u zajednički stav vatrogasaca širom Crne Gore, navodi se u saopštenju sa sastanka predstavnika tri sindikata vatrogasaca i zaposlenih u službi, održanom 11. septembra u Podgorici, na kojem je, kako je saopšteno, odlučeno da od zahtjeva neće odustati dok ne bude ispunjen.

"Posao koji svakodnevno obavljamo – stavljajući sopstvene živote na kocku kako bismo spasili tuđe i sačuvali imovinu građana – više nam ne omogućava da sa dostojanstvom prehranimo sopstvenu djecu. Postali smo jedna od najugroženijih kategorija stanovništva u zemlji kojoj predano služimo", navodi se u saopštenju vatrogasaca Srednje regije.

Oni podsjećaju da decenijama, posebno tokom velikih požara i drugih elementarnih nepogoda, dobijaju javne pohvale političara i da ih nazivaju herojima, ali da, kako tvrde, ta podrška ostaje samo na riječima.

"Dok izrada zakona traje duže od decenije pod perom ljudi koji ne razumiju dubinu našeg problema. Poručujemo cjelokupnoj javnosti i političkom vrhu: Dosta je bilo tapšanja po ramenima i praznih obećanja dok naše porodice stoje na rubu egzistencije", poručuju u saopštenju.

Vatrogasci navode da bez namjere da ugrožavaju izradu bilo kakvih novih zakonskih rješenja u budućnosti, traže najbrži i najefikasniji put kroz Skupštinu Crne Gore do izmjena zakona kako bi im se plate uvećale.

Kao prve koji su prepoznali, kako navode, težinu njihovog položaja i pružili podršku, izdvojili su predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i Građanski pokret URA, preko poslanika Zorana Mikića, za kojeg kažu da je preduzeo konkretne korake i pripremio predlog zakonskog rješenja.

"Ovom prilikom izražavamo zahvalnost na toj inicijativi. Početkom naredne sedmice, delegacija vatrogasaca posjetiće poslanički klub URA u Skupštini Crne Gore kako bismo se detaljno upoznali sa predlogom i precizirali sve detalje oko povećanja naših koeficijenata", navodi se u saopštenju.

Vatrogasci su pozvali sve poslaničke klubove i poslanike, bez obzira na partijsku pripadnost, da podrže njihov zahtjev.

"Političke partije nemaju pravo da prećute ovaj zahtjev. Ako su nas javno hvalili i podržavali dok smo se borili sa stihijama, sada imaju obavezu da tu podršku pretvore u glas u parlamentu. Očekujemo da predstojeće donošenje odluke o našem statusu prođe uz jednoglasnu podršku i da političari na djelu pokažu da drže do ljudi koji brane ovu državu", poručuje se u saopštenju.

Vatrogasci ističu da su, bez obzira na sindikalne razlike, ujedinjeni u zahtjevu za poboljšanje svog položaja.

"Vatrogasci su u borbi za svoje porodice ujedinjeni kao nikada do sada. Bez obzira na sindikalne razlike, stojimo rame uz rame – od sjevera do juga Crne Gore. Hrabri, odlučni i istrajni kakvi smo uvek bili na terenu, bićemo i u ovoj borbi za goli život i dostojanstvo naših porodica. Od ovog zahtjeva odustajanja nema", zaključuje se u saopštenju.