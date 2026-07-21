Najveća šteta zabilježena je u centru grada, gdje se usljed nevremena obrušio dio fasade sa stambene zgrade iznad Zelengore.

Izvor: Opština Pljevlja

Snažan pljusak, olujni vjetar i grad zahvatili su gotovo cijelo područje Pljevalja, izazvavši prekide u snabdijevanju električnom energijom i brojne probleme u saobraćaju.

Najveća šteta zabilježena je u centru grada, gdje se usljed nevremena obrušio dio fasade sa stambene zgrade iznad Zelengore. Oštećena su dva parkirana automobila, a policija je obezbijedila mjesto događaja, nakon čega će biti obavljen uviđaj radi utvrđivanja svih okolnosti. Prema dostupnim informacijama, fasada na toj zgradi postavljena je prije manje od deset godina.

Na više lokacija grad je polomio šoferšajbne na vozilima, dok je snažan vjetar lomio grane i obarao stabla. Sa terasa stambenih zgrada padale su i saksije, što je predstavljalo ozbiljnu opasnost za prolaznike. Ipak, prema raspoloživim informacijama, u nevremenu nije bilo povrijeđenih.

Posebno dramatične scene zabilježene su kod Kamenog mosta, gdje se velika količina vode sa padina naselja Guke i Balibegovo brdo slivala prema centru grada, noseći kamenje, zemlju i šut. Pojedine ulice bile su gotovo neprohodne, a bujične vode značajno su otežavale odvijanje saobraćaja.

Bez električne energije ostali su stanovnici mjesne zajednice Golubinja, kao i pojedinih rubnih djelova grada. Prijavljeno je i više oborenih stabala na lokalnim putevima u okolini Pljevalja, zbog čega su nadležne službe upućene na teren kako bi uklonile prepreke i uspostavile normalno odvijanje saobraćaja.

Prve informacije ukazuju da je nevrijeme zahvatilo i okolna sela. Ukoliko se potvrdi da je grad bio istog intenziteta kao u gradu, očekuje se velika šteta na voćnjacima, usjevima i drugim poljoprivrednim kulturama. Građanima je preporučeno da nastalu štetu prijave nadležnom Sekretarijatu za privredu radi evidentiranja i procjene.

Razmjere štete biće poznate nakon obilaska terena koji sprovode nadležne službe, ali je već sada jasno da je nevrijeme, koje je trajalo svega tridesetak minuta, ostavilo ozbiljne posljedice na objektima, vozilima, saobraćajnoj infrastrukturi i poljoprivrednim površinama.