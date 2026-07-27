Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da ruski predsednik Vladimir Putin ne koristi ni mobilne ni fiksne telefone za komunikaciju sa državnim zvaničnicima, već isključivo specijalne, zaštićene komunikacione linije.

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Ruski predsjednik Vladimir Putin ne koristi ni fiksne ni mobilne telefone za komunikaciju sa zvaničnicima državne administracije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu za novinara lista Lajf Aleksandra Junaševa.

Kako prenosi ruski poslovni dnevnik Komersant, Peskov je rekao da Putin za sve razgovore koristi isključivo specijalne, zaštićene komunikacione linije.

Peskov je objasnio da zaposleni u predsjedničkoj administraciji tokom praznika uglavnom nemaju pristup tim posebnim kanalima komunikacije.

On je podsjetio da je još u februaru isticao kako se ruski predsjednik oslanja isključivo na bezbjedne sisteme veze kako bi se spriječilo eventualno curenje povjerljivih informacija.

Prema njegovim riječima, takav način komunikacije omogućava maksimalnu zaštitu razgovora i smanjuje mogućnost presrijetanja ili zloupotrebe podataka prilikom komunikacije sa državnim vrhom.

Navodi o pojačanim mjerama bezbijednosti

Istovremeno, prema pisanju iStories, CNN-a i Financial Timesa, koji se pozivaju na izvještaj jedne evropske obavještajne službe, ruska Federalna služba zaštite (FSO) poslednjih mjeseci značajno je pojačala mjere bezbjednosti oko Vladimira Putina zbog navodne zabrinutosti od mogućeg atentata.

Kako se navodi, Putin je više nedelja boravio u dodatno obezbijeđenim bunkerima, posebno u Krasnodarskom kraju, dok su ruski državni mediji u tom periodu emitovali unapred snimljene priloge o njegovim aktivnostima.

Takođe, tvrdi se da je broj lokacija koje posjećuje znatno smanjen, kao i da tokom 2026. godine nije obilazio vojne objekte, što je ranije bila uobičajena praksa.

Prema istim navodima, pooštrene mjere bezbjednosti odnose se i na članove njegovog najužeg okruženja. U domovima zaposlenih postavljeni su sistemi video-nadzora, dok kuvari, telohranitelji i fotografi koji rade sa predsjednikom ne smiju da koriste javni prevoz. Osoblje prolazi kroz dvostruke bezbjednosne provjere, a dozvoljeno im je korišćenje isključivo telefona bez pristupa internetu.

Navodi se i da su uvedene dodatne kontrole uz pomoć pasa tragača, da su duž rijeke Moskve raspoređene bezbjednosne snage zbog moguće prijetnje dronovima, kao i da se u pojedinim djelovima grada povremeno isključuju komunikacione mreže iz bezbjednosnih razloga. Takođe, FSO navodno odobrava objavljivanje svih informacija koje se odnose na Putina, pozivajući se na poverljivi predsjednički ukaz.

Prema izvještaju na koji se pozivaju iStories, CNN i Financial Times, dio ovih mjera uveden je nakon pogibije general-potpukovnika Fanila Sarvarova, koji je rukovodio operativnom obukom Generalštaba.

Njegov automobil eksplodirao je u decembru 2025. godine na parkingu u blizini njegove kuće u Moskvi, nakon čega je, prema istim izvorima, došlo do nesuglasica među ruskim bezbjednosnim strukturama.