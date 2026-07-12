Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić donio je Naredbu o sprovođenju mjera zaštite stanovništva usljed poremećaja u javnom vodosnabdijevanju

Izvor: Mondo/Nađa Vujačić

Zbog povećane zaslanjenosti izvorišta Orahovac i Škurda, značajan dio teritorije opštine Kotor već gotovo tri sedmice nema vodu koja je bezbjedna za piće. Kako bi građanima bilo omogućeno snabdijevanje, posljednjih dana na više lokacija postavljene su cisterne sa pijaćom vodom.

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić donio je Naredbu o sprovođenju mjera zaštite stanovništva usljed poremećaja u javnom vodosnabdijevanju, prenosi Primorski portal.

Prema podacima DOO „Vodovod i kanalizacija“ Kotor, voda iz lokalnih izvorišta trenutno nije za piće, dok je ispravna voda dostupna u Škaljarima, Muu, Prčanju, Stolivu, Kostanjici, Morinju i Strpu, koji se snabdijevaju iz sistema Regionalnog vodovoda.

„Usljed trenutne situacije zaslanjenosti lokalnih izvorišta i poremećaja u javnom vodosnabdijevanju na dijelu teritorije opštine Kotor, predsjednik Opštine Vladimir Jokić donio je Naredbu o sprovođenju mjera zaštite stanovništva od posljedica poremećaja u javnom vodosnabdijevanju i Rješenje o formiranju Operativnog štaba“, navodi se u saopštenju Opštine Kotor.

Naredbom su propisane aktivnosti koje treba sprovesti radi zaštite stanovništva, kao i institucije odgovorne za njihovu realizaciju. DOO „Vodovod i kanalizacija“ Kotor zaduženo je da svakodnevno, u periodu od 8 do 20 časova, organizuje dežurstvo cisterni sa pijaćom vodom u naseljima koja su pogođena poremećajem u vodosnabdijevanju.

„Dežurstvo cisterni biće organizovano naročito u Tabačini, na Mečerovom Brijegu, u Dobroti, na Svetoj Vrači, Kampu, Svetom Stasiju, Ljutoj, Orahovcu, Perastu i Risnu, a u okviru svakog od navedenih naselja biće obezbijeđena najmanje jedna cisterna, u zavisnosti od veličine naselja“, precizira se u odluci.

Vodovod je u obavezi da neprekidno obezbjeđuje pijaću vodu zdravstvenim ustanovama, vrtićima, školama, domovima za stare i drugim ustanovama od posebnog značaja, prenosi Primorski portal

Pored toga, sva opštinska preduzeća, Služba zaštite i spašavanja, kao i Dobrovoljno vatrogasno društvo „Bogoljub Brezić“, dužni su da stave na raspolaganje raspoložive cisterne i ljudstvo, dok mjesne zajednice treba da dostave spiskove domaćinstava kojima je, zbog zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga, neophodna dostava vode na kućnu adresu.

Za koordinaciju svih aktivnosti formiran je Operativni štab na čijem će čelu biti direktor DOO „Vodovod i kanalizacija“ Kotor. U njegovom sastavu nalaze se načelnik Službe zaštite i spašavanja, predsjednik DVD „Bogoljub Brezić“, direktor DOO „Komunalno Kotor“, načelnik Službe za inspekcijske poslove, načelnica Komunalne policije, predstavnici pogođenih mjesnih zajednica i Crvenog krsta Kotor.

Direktor Vodovoda ima obavezu da predsjedniku Opštine svakog dana, najkasnije do 10 časova, dostavlja pisani izvještaj o preduzetim mjerama i stanju na izvorištima, dok će predsjednik Opštine, ukoliko situacija to bude zahtijevala, zatražiti pomoć nadležnih državnih organa, prenosi Primorski portal

„U slučaju daljeg pogoršanja hidrološke situacije ili dodatnog ugrožavanja javnog vodosnabdijevanja, predsjednik Opštine može nadležnim državnim organima predložiti preduzimanje dodatnih mjera u skladu sa zakonom“, navodi se u saopštenju.

Naredba je stupila na snagu odmah po donošenju, a svi opštinski organi, službe, javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Opština Kotor obavezni su da propisane mjere sprovedu bez odlaganja, zaključuje se u saopštenju.